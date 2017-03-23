Китайский геймер от досады разбил монитор головой

Геймер из Китая разбил головой монитор компьютера после проигрыша в многопользовательской игре League of Legends. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу. Посетителя одного из интернет-кафе раздражали ошибки, допускаемые членами его команды. После очередной неудачи он стукнул головой по монитору и пробил экран.

От сильного удара монитор пришел в негодность, а сам геймер получил травму. Сотрудники интернет-кафе устремились на помощь окровавленному молодому человеку. Другие посетители не обратили внимания на происшествие и продолжили играть.

Фотографии последствий инцидента, опубликованные на популярном китайском сайте 163.com, собрали десятки тысяч комментариев. «Голова, наверное, из металла», — предположил один из пользователей. «Вот кому следует лечиться от игровой зависимости», — считает другой. «Присутствующие в кафе выглядят такими спокойными», — заметил третий.

В феврале сообщалось, что популярный американский геймер Брайан Виньо, известный под ником PoshyBrid, скончался во время 24-часового благотворительного онлайн-марафона на своем канале в Twitch.