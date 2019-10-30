Девушку раскритиковали за измену с женатым в свадебной фотобудке

Пользователи Reddit раскритиковали девушку, которая изменила своему парню в фотобудке прямо на свадьбе знакомых. Об этом сообщает Mirror Online.

Гостья сначала сфотографировалась во время поцелуя со своим молодым человеком, с которым она пришла на торжество. На ее парне была надета белая рубашка и жилет. Позже эта же девушка в красном платье целовалась в фотобудке с другим мужчиной в фиолетовой рубашке, который пришел на свадьбу с детьми и женой. Жена изменщика выложила фотографию в социальную сеть на следующий день после свадьбы.

Юзеры назвали поведение девушки трешовым, а поступок грязным. Некоторые осудили мужчину, который также изменил своей половине. Особенно их смутило то, что его дети находились неподалеку все это время. Один из пользователей поразился ситуации и отметил, что оба изменивших гостя пришли на торжество отпраздновать свой обман.

Ранее на Reddit парень рассказал, что девушка обиделась из-за добавления им в друзья порноактрисы. Молодой человек объяснил, что знал подругу еще до карьеры в этом бизнесе. Влюбленным удалось помириться.

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