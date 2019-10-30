Дружба с порнозвездой обернулась для парня неприятностями

Пользователь Reddit с ником Toofastforspace поссорился с девушкой из-за того, что та обнаружила в его друзьях в Facebook порнозвезду. Пост с историей юзера набрал больше 700 комментариев и больше шести тысяч лайков.

По словам Toofastforspace, девушка, с которой он встречается уже четыре месяца, поставила ему ультиматум: либо он удаляет порноактрису из друзей, либо они заканчивают отношения. Парень объяснил возлюбленной, что знал порнозвезду еще до того, как она стала сниматься в откровенных видео: молодые люди жили в одном городе (автор рассказа не уточнил, в каком именно — прим. «Ленты.ру») до ее переезда в США.

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Toofastforspace добавил, что не хочет удалять актрису из друзей, потому что раньше был ее другом, однако подчеркнул, что они не сохранили близких отношений. Когда юзер также переехал в США, они договорились встретиться, но этого так и не произошло.

Молодой человек отметил, что до встречи с возлюбленной смотрел несколько роликов со знакомой актрисой, однако в данный момент порно его не интересует.

Позднее Toofastforspace рассказал, что им с девушкой удалось помириться. Возлюбленная объяснила бойфренду, что сорвалась на него из-за проблем с подругой. Ее парень нашел порноактрису в друзьях юзера, а приятельница объявила об этом в общей группе на Facebook, чем сильно смутила девушку Toofastforspace.

Ранее пользователь Reddit пристыдил свою девушку после того, как случайно узнал о ее любви к порнороликам. В комментариях подавляющее большинство юзеров не одобрили его поведение.

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