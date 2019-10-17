Парень узнал о тайной любви девушки к порно и пристыдил ее

Пользователь Reddit рассказал, что пристыдил свою девушку после того, как случайно узнал о ее любви к порнороликам. В комментариях подавляющее большинство юзеров посчитали его придурком за такое отношение.

«Несколько минут назад моя девушка и я лежали и смотрели сайты. Она начала печатать "п", а потом "о", и тут я увидел то, что меня шокировало. Браузер заполнил поисковую строку сайтом Pornhub», — отметил он.

По словам парня, он тут же посмеялся над девушкой. Однако его возлюбленная была не в восторге от того, как он ее пристыдил за просмотр порно. В комментариях почти все юзеры посчитали такое поведение некорректным.

Они подчеркнули, что не было смысла смеяться над тем, что естественно. Epic_Brunch посчитал, что это кажется забавным только 12-летним мальчикам, а автор поста упустил шанс посмотреть эротические видео вместе со своей девушкой и узнать о ее предпочтениях.

Однако были и те, кто признались, что тоже бы рассмеялись в такой ситуации. Unluckyclove отметил, что это смешно, так как напоминает мем о том, как кто-то начинает писать пару букв в поисковую строку и тут же появляются ссылки на порно.

Ранее пользователь Reddit рассказал о том, как разозлил жену, случайно показав сыну порно. Мужчина пояснил, что по ошибке начал транслировать ролик со своего телефона на телевизор в комнате ребенка.

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