Отец случайно показал порно сыну и получил нагоняй от жены

Пользователь Reddit с ником Nemesis5887 рассказал о том, как разозлил жену, случайно показав сыну порно. Пост отца набрал больше 28 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.

Nemesis5887 объяснил, что по просьбе сына включил ему трансляцию чемпионата мира по видеоигре League of Legends. Для этого он использовал технологию AirPlay, то есть, запустил видео со своего устройства, но при этом оно показывалось в комнате мальчика.

Затем отец решил посмотреть порновидео, пока его жена работала у себя в кабинете. Он выбрал подходящий ролик, включил его и спустя некоторое время заметил, что в углу экрана был значок AirPlay. Это означало, что его телефон автоматически подключился к телевизору в комнате сына, и на нем начало транслироваться порно.

Мужчина быстро заметил свою ошибку и остановил ролик, однако жена из кабинета услышала звуки в комнате сына и пошла посмотреть, что у него происходит. Узнав, что в ситуации виноват супруг, она начала ругаться на него, а затем ушла обратно в кабинет, хлопнув дверью.

Жена заставила мужа спать на диване, а утром поговорила с ним, и они помирились. По ее собственному признанию, она больше разозлилась из-за того, что супруг разрешил сыну смотреть телевизор до 12 часов ночи, хотя ему нужно было лечь спать в 10 часов.

В октябре на Reddit стала популярной история о том, как девушка случайно оставила дилдо в спальне, где его обнаружила ее мать. Женщина завела с дочерью разговор, рассказав ей подробности своей интимной жизни.

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