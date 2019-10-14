Девушка случайно оставила в спальне дилдо и узнала интимные секреты матери

Пользовательница Reddit с ником Xxravenwings рассказала, как забытое в спальне дилдо выявило подробности интимной жизни ее матери. Пост девушки набрал на Reddit больше 14 тысяч положительных отметок.

По словам Xxravenwings, она оставила дилдо в спальне, поскольку во время его использования ей позвонили из компании, куда она стремилась устроиться, и пригласили на второе собеседование. Девушка быстро оделась и вышла из дома, забыв убрать секс-игрушку на место.

Когда она вернулась, мать пригласила ее в комнату на разговор. Женщина указала на дилдо и сказала, что помыла его. Мать девушки призналась, что сама использует игрушки, но старается держать их в чистоте и прячет от мужа. Она порекомендовала дочери делать то же самое.

Затем мать также поделилась с девушкой интимными подробностями их жизни с отцом. «Для меня это слишком. До сих пор в голове не укладывается», — сказала Xxravenwings.

Ранее пользовательница с ником Ella Martine рассказала о том, как мать случайно узнала о наручниках в ее спальне. Женщина потребовала от дочери немедленно убрать предмет.

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