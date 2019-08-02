Женщина спасла раритетную секс-игрушку из любви к истории

Жительница Ирландии Шона Скотт (Shawna Scott) рассказала о том, как ей удалось спасти от продажи в частную коллекцию дилдо, изготовленный больше сотни лет назад. Этой историей она поделилась у себя в Twitter.

По словам Скотт, впервые она узнала о секс-игрушке, когда та была продана с аукциона американскому коллекционеру в 2017 году. Покупатель заплатил за товар 3,2 тысячи евро (около 230,4 тысячи рублей).

Девушка расстроилась, так как была убеждена, что предмету место в музее. «Это очень важная часть ирландской сексуальной истории», — объяснялась она.

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27 июля Скотт узнала, что дилдо снова выставлен на продажу. Она не хотела упустить его на этот раз, поэтому призвала пользователей Twitter ей помочь и перевести деньги на счет PayPal.

Юзерам удалось собрать необходимую сумму, и секс-игрушка была выкуплена за 620 евро (около 44 тысяч рублей). «Ребята! Мы сделали это! Мы выиграли дилдо для Ирландии!» — порадовалась она.

Подписчики девушки обрадовались удачной развязке истории. «Поэтому я и обожаю Twitter! Никогда не думал, что можно почувствовать столько национальной гордости, выиграв на аукционе секс-игрушку Викторианской эпохи», — писал один из юзеров.

В интервью Irish Times Скотт рассказала, что теперь пытается договориться с местными музеями о том, чтобы они выставили дилдо у себя в экспозиции. По оценкам экспертов, секс-игрушка из слоновой кости была изготовлена в Китае в 1840 году, а потом была переправлена в Ирландию в качестве подарка от мужа жене.

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