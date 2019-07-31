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Мужчина решил собрать в сети деньги на операцию по увеличению пениса и прогадал

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Джо

Мужчина по имени Джо (Joe) запустил на сайте Go Fund Me кампанию по сбору средств на операцию на пенисе, сообщает Daily Mail. По его словам, всего необходимо собрать шесть тысяч долларов (380 тысяч рублей).

Автор объявления живет в городке Гимпи на востоке Австралии. Джо подчеркнул, что хотел бы сделать вазэктомию. «Моя жена и я стали родителями первенца чуть больше года назад, и какой бы прекрасной ни была наша маленькая девочка, я бы хотел, чтобы она была единственным ребенком, хотя жена хочет еще детей», — написал он.

По словам мужчины, их семья не сможет прокормить второго ребенка. Однако он добавил, что планирует потратить деньги не только на стерилизацию, но и на увеличение пениса и обрезание. Джо отметил, что его супруга расстроена его «микропенисом» и наличием у его полового органа крайней плоти, которая ей кажется омерзительной.

«Я никогда не смогу позволить себе такую операцию, с вашей помощью я смогу наконец добиться своей мечты не иметь еще одного ребенка и при этом ублажать мою жену», — заключил пользователь.

Кампания была запущена девять месяцев назад. За это время Джо не собрал ни единого доллара.

В феврале 2019 года пользовательница Reddit сообщила, что ее личная жизнь разрушилась из-за того, что она пожаловалась на своего мужа в сети из-за аномально маленького размера его полового органа. Супруг решил подать на нее в суд и аннулировать брак.

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