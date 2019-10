Участники шоу сделали пенисы на палочке вместо мороженого и рассмешили зрителей

mirror.co.uk

Зрителей британской версии реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice) на канале BBC Two позабавил недавний выпуска передачи, в котором участники проекта изготовили мороженое, напоминающее по форме пенисы. После волны шуток на эту тему дружественный канал BBC Three выпустил ироничное видео об изделии.

Для создания мороженого участники смешали съедобный глиттер, молоко и малину. Однако эффект блесток исчез, а форма и телесный цвет лакомства показались зрителям похожими на мужской половой орган. В результате заказчик отказался покупать товар по оговоренной ранее цене.

Зрители окрестили мороженое «пенисом на палочке». В соцсетях появилось множество шуток на этот счет.

«Чистый разврат».

Один из участников позднее также признал, что лакомство не соответствует требованиям клиента. По его словам, десерт похож на замерзший йогурт, а глиттер незаметен. Команда проиграла, и по условиям конкурса ее капитан покинул телешоу.

«Кандидат» выходит в Великобритании с 2005 года. В шоу соревнуются молодые бизнесмены, на протяжении проекта они проходят испытания, в которых должны продемонстрировать свои навыки ведения бизнеса. 2 октября стартовал пятнадцатый сезон программы.

В августе пользователи Reddit раскритиковали пару, решившую отпраздновать свадьбу с тортом, на котором был изображен мужской половой орган. Многие посчитали такое изображение признаком дурного вкуса.

