Лишенные любимой игры геймеры ринулись за порно

Поклонники популярной игры Fortnite стали активнее заходить на порносайт Pornhub после того, как 13 октября сервера были отключены. Об этом сообщается в блоге эротического ресурса.

По данным Pornhub, ресурс зафиксировал наплыв геймеров вскоре после того, как игра стала недоступна. Посещаемость порносайта оставалась выше обычного и в следующие 24 часа. Пик популярности эротических видео произошел в 21:00 13 октября (рост на 10,6 процента).

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К 14 октября число запросов по слову Fortnite выросло на 152 процента по сравнению со средним показателем. Это сотни тысяч дополнительных пользователей, искавших соответствующие ролики. Процент запросов по словосочетанию «черная дыра» вырос на 9,6 тысячи процентов. Ранее из-за подготовки новой карты мир Fortnite был заменен на черную дыру.

Это не первый случай, когда сбои в работе онлайн-игр приводят к росту аудитории порносайтов. Проблемы в Fortnite уже увеличивали посещаемость Pornhub в апреле 2018 года.

Fortnite — бесплатная онлайн-игра, в которой игроки сражаются между собой за выживание на острове. Аудитория игры исчисляется десятками миллионов игроков по всему миру. Fortnite доступна на множестве игровых платформ, включая персональные компьютеры, мобильные устройства и консоли. Fortnite популярна и среди YouTube-блогеров и стримеров — их трансляции собирают большую аудиторию зрителей.

По игре регулярно проводятся турниры. На одном из соревнований 15-летний Джейден Эшмен (Jaden Ashman) выиграл 1,125 миллиона долларов (более 70 миллионов рублей). Его мать рассказала, что выступала против увлечения сына.

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