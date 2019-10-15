Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи». Об этом сообщает «Комсомольская правда Рязань».

Бабушка одного из местных жителей позвонила ему на работу и попросила приехать, чтобы разобраться с происходящим. Он отметил, что «жестче фильмов не видел». Порнофильм шел по НТВ около часа. Молодой человек рассказал, что звонил главе местной вещательной компании, однако тот заявил, что такого быть не может.

Генеральный директор компании«ТелеМаг» пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя. В это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы. Один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция порнофильма длилась около 15 минут.

Ток-шоу «Место встречи» идет на телеканале НТВ по будням в 14:00. В студии обсуждают события в России и за рубежом, в программе принимают участие известные политики и общественные деятели.

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