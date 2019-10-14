Зрители разоблачили ролик НТВ о ярмарке по продаже детей геям

НТВ выпустил ролик о «ярмарке, на которой геи могут легально купить младенцев». Видео распространяется по социальным сетям телеканала.

Авторы ролика рассказали о выставке в Брюсселе, на которую съехались гомосексуальные пары. Там им якобы предлагают «приобрести ребенка», взяв «матку в аренду». «Можно и просто купить младенца у женщины, которая хочет его продать. Цены варьируются в зависимости "от качества". Покупателям предлагают подобрать себе "экземпляр". Выбрать нужные параметры: рост, здоровье, цвет глаз, волос. Все как в супермаркете. Платишь от 95 тысяч евро и "ребенок на заказ" готов», — говорится в сюжете.

В комментариях под роликом в Twitter появилось множество оскорбительных сообщений в адрес геев. Рассказанное НТВ называли «ужасом» и «концом света». Некоторые призывали уничтожать геев и «спасти наши души». Авторам оскорблений и призывов другие микроблогеры напоминали, что их комментарии подпадают под уголовную статью о разжигании ненависти.

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Внимательные зрители обратили внимание на то, что в ролике появляются кадры с конференции Men having babies, концепция которой далека от изложенной в сюжете. «НТВ, вы просто ублюдки. Какая подача материала, гениально! Если кому интересно, погуглите, кто такие Men having babies, конференция которая мелькает в кадре. Они не торгуют детьми! Они помогают геям, в том числе и в решение проблем суррогатного материнства. Что в этом плохого?» — обратился к создателям ролика один из микроблогеров. «Еще написали бы, что рынок рабов открылся, на котором геи детей покупали. Срача больше было бы. Быдло, хавай!» — поддержал его другой юзер.

Men Having Babies («Мужчины заводят детей») — некоммерческая организация, помогающая геям на официальной основе завести биологических детей с помощью суррогатных матерей. Организация проводит семинары в США, Канаде, Европе, Израиле и Тайване, на которых рассказывает, как сделать это правильно, а также выделяет гранты семьям геев, которые хотят стать биологическими родителями, но не имеют для этого достаточно средств.

Авторы ролика ссылаются на статью итальянского издания Tempi от 23 сентября 2018 года, в которой используются те же формулировки — «продажа детей», «аренда матки» и другие определения.

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