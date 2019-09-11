Снятый 40 лет назад ролик об отношении к геям и лесбиянкам изумил соцсети

Пользователи соцсетей удивились, насколько толерантно многие англичане относились к гомосексуалам в 1980-х годах. Юзеры узнали об их взглядах на ЛГБТ из архивной записи эфира одного из британских телеканалов, опубликованной пользователем Twitter с ником Tim Ward.

Корреспондент опрашивал на улице жителей города Сандерленд на северо-востоке Англии. Он интересовался, что для них означает гомосексуальность и как бы они отреагировали, узнав, что их друзья геи или лесбиянки.

Многие опрошенные не выразили негативных чувств по отношению к гомосексуалам. «Они не извращенцы, как многие думают. Обычные люди, на мой взгляд», — сказала одна из женщин, которой задали вопрос. «Меня это никак не беспокоит, и других не должно, это их жизнь», — согласился с ней молодой человек.

Никто из респондентов не высказался против того, чтобы гомосексуалы работали учителями в школе. «К его способности обучать это никак не относится. А то, как он ведет личную жизнь, его дело», — заключил один из прохожих.

Однако мнение некоторых опрошенных оказалось более консервативным. «У меня лично гомосексуалы вызывают отвращение, но они же не могут ничего с собой поделать», — поделилась своим мнением одна пожилая женщина. «Мне жалко их, потому что они больные», — высказалась другая.

Многие комментаторы в Twitter отметили, что ожидали услышать гораздо больше консервативных мнений. «Получается, что дискриминация зависит не от поколения, ее корни уходят глубже», — предположил Mart. «Ободряет слышать, что люди спокойно говорят о таких вещах, а не начинают злиться», — сказал Nuemert.

Видеоролик был снят спустя 13 лет после частичной декриминализации однополых отношений в Англии и Уэльсе.

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