Телеканал сравнил геев со свиньями и поддержал браки с девочками

Исламскому телеканалу Peace TV, транслирующемуся в Великобритании, грозит лишение лицензии на вещание после выпуска в эфир передач с оскорблениями в адрес гомосексуалов. Как сообщает The Times, в четырех выпусках была обнаружена пропаганда насилия и издевательств.

Британский медиарегулятор Ofcom объяснил, что в передаче под названием «Долина гомосексуалов» (Valley of the Homosexuals) говорили, что «гомосексуалы хуже животных» и «грязнее свиней». В другой программе утверждалось, что нужно вводить смертную казнь против людей, уличенных в колдовстве.

Также ведомство заинтересовали высказывания терапевта, который был гостем в эфире. Доктор Найк в ноябре 2017 года сказал зрителям Peace TV, что «нет никаких проблем» в женитьбе на девушках младше 18 лет, даже если это незаконно в стране проживания.

Телеканал отреагировал на заявление Ofcom, подчеркнув, что имеет право на свободу слова, согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако правительственный орган посчитал нарушения достаточными для дальнейших санкций — выплате штрафа или отзыва лицензии. Окончательное решение будет принято до конца 2019 года.

Peace TV — телеканал, основанный в 2006 году, доступен в Великобритании через сервис Sky Digital. Руководство утверждает, что их регулярно смотрит 200 миллионов зрителей со всего света. Телеканал в настоящее время запрещен в Индии и Бангладеш.

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