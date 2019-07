Комик-гей назвал лучший способ пошутить про гомосексуалов

Американский комик Крис Келли (Chris Kelly), известный по работе в комедийном телешоу Saturday Night Live, рассказал Mashable, как правильно шутить про геев. В таком юморе сама гомосексуальность не должна быть целью высмеивания, пояснил он.

«В комнате сценаристов, конечно, мы работаем над комедийным шоу. Но многие из наших историй основаны на том, что мы сидели и думали: "А какие у нас реальные страхи? Какие беспокойства, тревоги мы испытывали?"» — отметил он.

По словам Келли, именно ответы на такие вопросы рождают хорошие шутки и про геев, юмор должен высмеивать реальные страхи и беспокойства людей. Он добавил, что не ставит целью высмеивание геев в сериале только за их гомосексуальность, потому что не в этом сама цель шуток.

При этом комик отметил, что, возможно, его другой подход к жизни повлиял на юмор. «Так как я гей, я часто был в стороне от впечатлений других людей, я не был в группе, где говорили про девчонок, с которыми познакомились в колледже», — заметил Келли. По его словам, наблюдение со стороны за людьми и событиями стали важным навыком для него и в настоящее время, ведь благодаря этому он лучше подмечает людей и их действия, лучше находит новые темы для шуток.

Келли — американский сценарист и комик, известный по работе в Saturday Night Live. Является одним из главных персонажей в сериале The Other Two («Другие двое»), в котором, по сюжету, пытается понять, как жить, после того как младший брат становится интернет-знаменитостью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!