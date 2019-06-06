Американский ведущий сравнил храм Василия Блаженного с заводом по выпуску дилдо

Ведущий американского комедийного шоу The Daily Show Тревор Ноа (Trevor Noah) пошутил по поводу цензуры в фильме «Рокетмен» в российском прокате. Фрагмент эфира доступен на YouTube-канале шоу.

Он отметил, что в байопике о британском музыканте показано много из того, что есть в самой России. «Ваш президент ездит с голым торсом на лошади, вы любите развлекаться в ночных клубах, а ваша столица похожа на волшебный завод по производству дилдо. Пытаетесь уйти от самих себя, товарищи», — пошутил ведущий. При это на фразе о дилдо-фабрике на экране показали храм Василия Блаженного.

По словам Ноа, вырезать из «Рокетмена» эпизоды с гомосексуалами и употреблением наркотиков равносильно решению избавиться от автомобилей в фильме «Форсаж».

«Россия хочет фильм про Элтона Джона, но без гомосексуальных сцен? Может, им еще нужен "Форсаж" без автомобилей? Потому что тогда вы просто будете смотреть фильм про лысеющих мужиков», — заметил он.

Ранее 5 июня телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале высмеял решение вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из «Рокетмена».

31 мая, после предпремьерного показа картины, стало известно о решении прокатчика, компании «Централ Партнершип», не включать в фильм несколько сцен, иллюстрирующих биографию исполнителя. Представители компании объяснили свои действия желанием соответствовать законодательству.

Минкультуры заявило, что не требовало удаления сцен. Глава ведомства Владимир Мединский позднее сказал, что прокатчик действовал в рамках закона.

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