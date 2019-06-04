Мединский поддержал решение вырезать сцены гей-секса из фильма об Элтоне Джоне

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что прокатчик байопика об Элтоне Джоне «Рокетмен» действовал в рамках закона, когда принял решение вырезать эпизоды с гей-сексом и наркотиками из фильма. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прокатчик опирается на действующее законодательство. В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон», — сказал министр.

Мединский вновь подчеркнул, что такое решение было принято прокатчиком, а не сотрудниками Минкульта. Он пояснил, что министерство выдает прокатное удостоверение именно той версии картины, которую предоставила компания. Ее же и демонстрируют в кинотеатрах.

31 мая Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к тому, что эпизоды с гей-сексом и наркотиками удалили из фильма. По его словам, сотрудники не «вырезали сцены ножницами из пленки» и не давали прокатчику соответствующих рекомендаций.

Предпремьерный показ «Рокетмена» прошел в Москве 31 мая. Тогда же стало известно, что из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».

Элтон Джон раскритиковал решение российского прокатчика. По его словам, это лишило зрителей возможности увидеть правду о его экстраординарной жизни и недостатках, а также оценить все задумки фильма.

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