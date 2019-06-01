В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в России

Выход в российский кинопрокат биографического фильма о певце Элтоне Джоне «Рокетмен» является провокацией. Об этом URA.RU заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«По поводу фильмов с откровенными сценами, тем более гомосексуального характера, учитывая ориентацию певца, в Чеченской Республике реакция будет однозначно крайне негативной. Мы по разным причинам — религиозным, ментальным и так далее — не приемлем распущенности, разврата и прочих проявлений бездуховности и вырожденчества», — сказал Умаров.

Он также призвал положить конец подобным провокациям в российской киноиндустрии и посетовал на то, что из-за таких фильмов, как «Рокетмен», ходить в кинотеатры с детьми стало невозможно.

31 мая сообщалось, что из российской версии «Рокетмена» вырезали эпизоды с поцелуями и постельными сценами с геями. Кроме того, из фильма исчезли эпизоды с наркотиками. В «Централ Партнершип», занимающейся прокатом кинокартины в России, заявили, что кадры убрали «для соответствия картины законодательству Российской Федерации». В то же время Элтон Джон раскритиковал решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре.

В России лента выйдет в широкий прокат 6 июня.

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