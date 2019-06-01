Элтон Джон отреагировал на вырезанные сцены гей-секса в байопике

Элтон Джон раскритиковал решение российской компании «Централ Партнершип» вырезать эпизоды с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен». Об этом сообщается на странице британского музыканта в Facebook.

«Мы отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре в российском прокате, об этом шаге нас не предупреждали заранее. Студия Paramount Pictures позволила нам создать фильм, который правдиво отражает экстраординарную жизнь Элтона, его недостатки и все остальное», — указано в заявлении.

Отмечается, что решение российского прокатчика лишило зрителей возможности увидеть все задумки фильма. «Это печальное отражение разделенного мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми»

31 мая стало известно, что из российской версии «Рокетмена» исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма в России, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».

Сам Элтон Джон отказывался смягчать фильм ради снижения возрастного ценза, утверждая, что «не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг "13 плюс"».

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