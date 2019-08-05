«Кока-коле» решили объявить бойкот из-за рекламы с геями

Поклонникам «Кока-колы» в Венгрии предложили бойкотировать продукцию компании после новой рекламы с участием гомосексуалов, передает Reuters. По мнению властей, таким образом компания пропагандирует однополые отношения.

Рекламные объявления появились в стране перед проведением музыкального фестиваля. На изображениях видны однополые пары и надпись: «Ноль сахара, ноль предубеждений». Однако реклама разгневала поклонников напитка, поддерживающих партию премьера страны Виктора Орбана. Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» выступает против однополых браков.

Из-за рекламы один из представителей партии, Иштван Болдог (Istvan Boldog), призвал к бойкоту товаров «Кока-колы» на время «провокационной» рекламной кампании. Также в сети появилась петиция с требованием помочь убрать рекламные постеры и «остановить гомосексуальное лобби и их влияние на детей, семьи и общество в целом».

Агентство отметило, что все больше жителей Венгрии спокойно относятся к гомосексуалам, и выразило сомнение в эффективности протеста. В «Фидес» не стали прямо объявлять бойкот, указав на то, что при желании венгры могут спокойно пить кока-колу.

Ранее корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев высказал недовольство проходящим в Лондоне гей-парадом. По его словам, мероприятие выглядело «очень и очень вульгарно».

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