Корреспондент Первого канала возмутился вульгарностью гей-парада

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев высказал свое недовольство проходящим в Лондоне гей-парадом. Пост с таким содержанием он опубликовал у себя в Instagram.

Сиразиев обратил внимание на то, что его главным образом смущает формат мероприятия. «Вопрос не в том, кто вы и какой у вас цвет кожи или выбор жизни. Вопрос другой. Все это выглядит очень и очень вульгарно», — написал он.

По мнению журналиста, это не карнавал, и нет смысла устраивать «вальпургиеву ночь» на глазах у всех. «Тут даже британские бабушки, которые умеют держать себя в руках, рты пооткрывали», — заключил Сиразиев.

Evening Standard пишет, что гей-парад в 2019 году в Лондоне станет одним из крупнейших за всю историю проведения в городе подобных мероприятий. Ожидается, что в нем будут участвовать полтора миллиона человек.

В апреле 2019 года репортаж «России 24» об избиении геев в Москве вызвал недовольство зрителей из-за глумливого тона ведущего.

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