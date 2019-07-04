Россияне высказали отношение к поцелуям между мужчинами

Большинство россиян считает неуместными дружеские поцелуи между мужчинами при встрече (86 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

По данным исследования, только 11 процентов опрошенных сочли приемлемой такую форму приветствия. Тем не менее поцелуи между женщинами при встрече нашли уместными 60 процентов респондентов, против выступили лишь 35 процентов.

Еще 60 процентов опрошенных заявили, что поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече уместны, 34 процента не разделили эту точку зрения.

Опрос был проведен 2 июля 2019 года, в преддверии Всемирного дня поцелуев. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее, согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), большинство россиян высказались против проведения в стране гей-парадов и легализации однополых браков. Свыше половины респондентов отрицательно относятся к представителям сексуальных меньшинств и считают, что ориентация человека зависит от его личного выбора. В то же время 40 процентов ответили, что если они узнают, что их знакомый является представителем сексуальных меньшинств, это никак не повлияет на их отношение к нему.

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