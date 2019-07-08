Комик-гей рассказал о жизни гомосексуала в России

Комик-гей, участник проекта «Женский стендап» Павел Залуцкий из Белоруссии рассказал в подкасте Дениса Чужого о том, каково ему жить в России, будучи гомосексуалом.

«Люди в России по сути толерантные на самом деле. Из своего опыта после выступлений в "Открытом микрофоне" могу сказать, что не сталкивался ни с какими проявлениями гомофобии», — рассказал он. Комик подчеркнул, что у него ни разу не было в России негативного опыта общения с людьми из-за своей сексуальной ориентации.

По словам Залуцкого, узнавали его даже в раздевалке тренажерного зала. «Меня очень много на улицах узнавали, ко мне подходили, и в плацкарте меня узнавали, и в кафе, и в аквапарке, где я просто в плавках. Переодеваясь со мной, подходили, говорили: "Дай я пожму тебе руку". А я говорю: "Дай я трусы сначала надену"», — добавил комик.

Залуцкий пошутил, что Белоруссия таким образом поставляет в Россию не только еду из стран Евросоюза. «Мы поставляем вам геев и креветки, у нас импорт в Россию геев и креветок, потому что мы специализируемся на обоих продуктах. У нас в Минске Креветочный проспект пересекается с площадью Приталенных пиджаков», — сказал он.

Ранее американский комик Крис Келли, известный по работе в комедийном телешоу Saturday Night Live, рассказал, как правильно шутить про геев.

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