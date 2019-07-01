Стендап-комик с ТНТ решил ехать в Грузию вопреки предупреждению Кремля

Российский стендап-комик Иван Абрамов заявил радиостанции «Говорит Москва», что не намерен отказываться от выступления в Грузии из-за предупреждения российских властей.

«Ни об отмене, ни о переносе мы не думаем. Просто полетим через Минск или Баку. Я со своей стороны сделаю все, чтобы концерт состоялся», — отметил он. Судя по сайту Абрамова, ближайшее и единственное его сольное выступление на территории Грузии запланировано на 23 августа в Батуми.

Иван Абрамов — стендап-комик, участвовал в передаче Stand Up на телеканале ТНТ, в прошлом капитан команды КВН «Парапапарам» МГИМО. В апреле 2017 года Абрамов впервые выступил с сольным концертом «Бенефис».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российским артистам выступать в Грузии небезопасно. По его словам, артисты должны понимать неблагоприятную обстановку в стране.

30 июня грузинская певица Нино Катамадзе заявила об отмене концертов в России. Через Facebook она пообещала больше не выступать в «стране-агрессоре». В настоящий момент этот пост удален.

Массовые акции протеста начались в столице Грузии Тбилиси 20 июня. Оппозиция потребовала отставки спикера парламента страны, уступившего свое кресло депутату российской Госдумы Сергею Гаврилову.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!