Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июля.

«Она очень талантливая, но наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей их разъяснить», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что российские артисты, желающие гастролировать в Грузии, должны понимать обстановку в стране. «Там небезопасно», — подчеркнул он.

30 июня Катамадзе через Facebook поддержала митингующих в Тбилиси, и пообещала больше не выступать в «стране-агрессоре». В настоящий момент этот пост удален.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Оппозиция потребовала отставки спикера грузинского парламента, уступившего свое кресло депутату Госдумы Сергею Гаврилову, который принимал участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Позже парламентарий подчеркивал, что все стороны действовали в рамках протокола.

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