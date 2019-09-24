Киселев признал ошибки в сюжетах его телепрограммы

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что в сюжетах передачи были ошибки, и извинился за них, передает РИА Новости.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» пояснил, что «Вести недели» уличали в нескольких случаях, «когда одна картинка выдается за другую». По словам Киселева, это были ошибки архивирования.

«Это ошибка, и мы извиняемся за нее. Все делают ошибки. Важно, как вы к этому относитесь», — отметил он. Ведущий добавил, что ошибки присутствуют в работе любой редакции. Киселев подчеркнул, что фейки не являются его редакционной политикой, а государственные СМИ «не ставят себе целью заполнять информационное пространство фейками».

По его словам, фейки можно разделить на злонамеренную политику редакции и редакционные ошибки. В некоторых редакциях, считает он, есть злонамеренность в создании фейков. Питаться фейками «информационно ядовито», больше всего их можно найти в интернете, заключил Киселев.

В мае 2016 года Киселев во время эфира «Вестей недели» заявил, что ляпов и фейков в его передаче не больше, чем в других СМИ. Он упрекнул газету «Московский комсомолец», обвинившую его программу в фальсификациях.

Киселев считает, что «эра нейтральной журналистики закончилась». По мнению ведущего, такая журналистка невозможна «даже теоретически», так как сам отбор информации уже субъективен.

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