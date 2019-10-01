Водителям показали порно вместо рекламы

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Водители в американском штате Мичиган в течение примерно 20 минут наблюдали за порно на билборде, установленном на трассе. Как сообщает местный телеканал WDIV, произошедший поздно вечером 29 сентября инцидент привлек и внимание полиции.

Сначала о трансляции эротического контента вместо рекламы стали писать пользователи соцсетей. Затем несколько из них обратились в полицию по поводу происходящего. Полицейские из Оберн-Хилс, ближайшего к трассе города, прибыли на место и связались с владельцами рекламного щита.

«Было очень странно. Я сначала подумал, что, может, это билборд стрип-клуба или чего-то подобного. Я вгляделся и понял, что нет, это определенно порно», — рассказал телеканалу водитель Чак Макмэн (Chuck McMahon). Оказалось, что владелец щита находилась в канадском городе Торонто. Вскоре после обращения полиции трансляция порно прекратилась.

В настоящее время правоохранители расследуют инцидент, чтобы определить, каким образом порнография проникла на рекламный щит. В полиции Detroit Free Press рассказали, что во время показа роликов для взрослых никаких ДТП не зафиксировано.

В марте 2018 года похожий инцидент произошел на Филиппинах. Тогда интерактивный билборд в Макати, финансовом центре страны, полминуты транслировал порно. Фотографии и видеозаписи автомобилистов также быстро распространились в социальных сетях.

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