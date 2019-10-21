«Проклятые» теплые шали лишили парней отношений с девушками

Пользователь Reddit c ником Filterface поделился историей о том, как его бросила девушка из-за того, что он приобрел себе шаль. Рассказ обрел популярность на Reddit, набрав более сотни тысяч одобрительных отметок.

По словам Filterface, ему с другом приглянулись шали в магазине. Они приобрели их и отправились в бар. Приятели в баре встретили одобрением их наряд, однако находившиеся рядом девушки шали не одобрили.

Негативно к приобретению отнеслась и девушка автора поста. «Она даже целовать меня не стала, пока я не снял ее», — вспомнил Filterface. На следующее утро девушка поинтересовалась у партнера, не гомосексуал ли он. Уходя из его дома, она отправила парню сообщение о том, что ей нужно время обдумать, какой мужчина ей нужен. Когда через несколько дней они встретились, девушка заявила, что ей нравятся более грубые парни. Filterface почувствовал себя оскорбленным и закончил разговор. «Потом я получил от нее длинное сообщение с извинениями, но основным препятствием для нее была шаль», — заключил Filterface.

На следующий день он узнал, что его друг также поссорился с девушкой из-за шали. Filterface назвал купленные ими аксессуары проклятыми. Юзер заверил, что , несмотря на критику, они с приятелем продолжат носить платки, поскольку они хорошо согревают в холодную погоду.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что пристыдил свою девушку, случайно узнав о ее любви к порнороликам. В комментариях подавляющее большинство юзеров осудили его за такое отношение.

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