Девушка нашла хитрый способ наказать сестру за плохую работу

Пользовательница Reddit рассказала, что поменяла пароль для сервиса просмотра сериалов и фильмов Netflix из-за того, что им пользовалась ее сестра, но за подписку не платила. В комментариях юзеры поддержали это решение.

По словам автора публикации, 18-летняя сестра живет вместе с ней и ее семьей, и пояснила, что недовольна тем, что родственница выбирает для просмотра при ее ребенке. «Она смотрела сериал "Ходячие мертвецы", когда осталась с малышом, пока мы с мужем ходили за покупками на день рождения», — пояснила автор.

Во время беседы младшая ответила, что не видит в этом проблемы и не собирается прекращать смотреть сериалы из-за двухлетнего ребенка. «Так что я поменяла пароль на Netflix, и все пароли к нашим другим сервисам онлайн-просмотра», — резюмировала пользовательница.

Она сказала сестре, что та может смотреть сериалы за свои деньги и со своего аккаунта. Девушка ответила, что это нечестно, ведь у нее нет на это денег, и назвала старшую бессердечной.

В комментариях юзеры поддержали решение пользовательницы. Отец-одиночка sneakycurbstomp рассказал, что однажды у его ребенка начались кошмары из-за подобных фильмов. Он подчеркнул, что поступил бы так же, как и автор поста. Однако некоторые пользователи пояснили, что не видят в этом решения проблемы, ведь девушка может найти другой способ смотреть сериалы, неподходящие для ребенка.

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