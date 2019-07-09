Найден способ смотреть сериалы на работе незаметно для начальства

Новое расширение для браузера Chrome под названием Netflix Hangouts позволит смотреть сериалы на работе так, чтобы окружающие этого не замечали. Об этом пишет NextWeb.

Расширение маскирует экран просмотра под переговорную. В трех окошках из четырех показывают якобы ваших собеседников, а в правом нижнем — сериал. По мнению журналистов, особенно хорошо получится замаскировать просмотр сериала «Офис». В расширении также есть функция, позволяющая одним кликом раскрыть окно просмотра сериала на весь экран.

Программу разработала занимающаяся диджитал-маркетингом компания Mschf. Установить расширение можно в интернет-магазине Chrome.

В августе 2018 года стало известно о том, что популярное расширение для Mozilla Firefox уличили в незаконном сборе данных.

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