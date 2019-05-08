Соцсети и стриминговые сервисы отвлекли британцев от секса

Молодые жители Великобритании занимаются сексом намного реже, чем представители старших поколений, так как чаще тратят свободное время на онлайн-сервисы. Об этом со ссылкой на исследование Британского медицинского журнала сообщает The Sun.

По данным опросов, лишь 41 процент британцев в возрасте от 16 до 44 лет имеют сексуальный контакт хотя бы один раз в неделю. 29 процентов опрошенных в прошлом месяце вовсе не имели интимных связей. Сообщается, что десятилетием ранее этот показатель составлял 23 процента среди мужчин и 26 процентов среди женщин.

Наименьший интерес к близости демонстрируют женатые пары или живущие вместе партнеры, а также женщины в возрасте 35 до 44 лет. Результаты исследования основаны на анализе сексуальной жизни 34 тысяч британцев.

Исследователи уверены, что в угасании интереса к сексу виноваты онлайн-сервисы. Ученый Кай Веллингс (Kaye Wellings) уточнил, что в настоящее время отношения сталкиваются с небывалой конкуренцией.

«В цифровую эпоху существует больше отвлекающих стимулов, которые могут занять ваше свободное время», — заявил Веллингс, назвав среди главных помех близости смартфоны, стриминговый сервис Netflix и социальные сети.

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