Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение

Пользовательница Reddit c ником -73ss0n рассказала о том, как ее отец оказался в больнице из-за того, что она отправила фото пениса не по адресу. Пост с историей набрал больше 32 тысяч лайков.

Девушка призналась, что фотография появилась у нее в телефоне после того, как она получила его от незнакомого пользователя Snapchat. Она заблокировала юзера, а снимок захотела переслать другу, чтобы посмеяться над ситуацией.

В этот момент ей написал отец, который попросил сидящую на первом этаже дома дочь забрать почту и подняться к нему на второй. Пользовательница объяснила, что после операции папа не мог ходить три дня, поэтому она помогала ему в случае надобности.

Когда она пошла за почтой, она отправила фото, не заметив, что адресатом был отец. Девушка сопроводила снимок подписью: «Спорим, у тебя не такой красивый». Получив такое сообщение, папа закашлялся, и один из наложенных ему швов порвался. Как только дочь поднялась к нему, он спросил у нее: «Да что с тобой не так?»

Мужчину доставили в больницу. По словам дочери, в настоящий момент с ним все хорошо. Она добавила, что он отнесся к произошедшему с юмором.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как девушка случайно забыла в спальне дилдо, которое затем нашла ее мать. Таким образом дочь узнала ее интимные секреты.

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