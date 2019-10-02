Умные часы выдали неприличный секрет мужчины на работе

Пользователь Reddit с ником Balbo Biggins рассказал о том, как попал в неловкую ситуацию из-за гаджета Apple Watch, который был у него на руке во время рабочего дня.

Balbo Biggins пришел на работу и не заметил, что у него на экране часов отображалось название порно, которое он недавно смотрел: «Я наконец занялся сексом с подругой сестры».

Юзер был уверен, что многие его клиенты видели эту надпись, так как в течение рабочего дня он несколько раз презентовал продукт, показывая им папку, которую держал той рукой, на которой были часы. Кроме того, его коллега сказал ему об этом спустя минуту после встречи с ним.

Пользователь объяснил, что попал в такую ситуацию из-за того, что у его часов никогда не потухает экран. Также он воспользовался функцией, которая позволяет управлять проигрыванием музыки и видео на других устройствах с помощью часов. Пользователь не знал, что при этом на дисплее отображается не только название музыкальных треков, которые он прослушивал, но и видео, которые смотрел.

Другие юзеры посочувствовали Balbo Biggins и вспомнили похожие ситуации из своей жизни. «Недавно жена решила повести машину, и у нее на дисплее перед рулем отобразилось: "Два незнакомца занимаются сексом с моей китайской..."», — написал Shittyneighbours.

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