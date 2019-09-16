Женщина случайно отправила неприличные фото детям и пожалела

Откровенные фото, сделанные британкой по имени Саманта (Samantha), попали в сеть из-за того, что женщина случайно отправила их не по адресу. Об этом пишет The Sun.

Саманта отдыхала в испанском городе Бенидорм, где посетила секс-шоу. Она хотела поделиться сделанными во время визита фото с друзьями в мессенджере WhatsApp, однако по ошибке отправила их в чат футбольной команды, куда входят дети младше семи лет.

Женщина обнаружила, что отправила снимки не тем людям, только утром следующего дня, когда ей об этом написал муж. «Мы все знаем, что ты в Бенидорме, но не думаю, что такие фото подходят для этого чата», — написал он.

Саманта извинилась за произошедшее, удалила сообщение со снимками и попросила сделать то же самое других участников группы. Несмотря на это, один из тех, кто входил в чат, успел сделать скриншот и распространил его в социальных сетях.

По словам источника The Sun, Саманта чувствует себя подавленно и смущенно после того, что произошло.

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