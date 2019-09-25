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Звезда популярного реалити-шоу оправдалась за снимки топлес

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Индия Рейнолдс

Участница реалити-шоу Love Island («Остров любви») Индиа Рейнольдс (India Reynolds) прокомментировала свою прошлую работу в качестве модели в откровенных фотосессиях. Интервью с девушкой опубликовала газета Metro.

Рейнольдс рассказала, что до участия в проекте снималась топлес для британских таблоидов. Девушка призналась, что ей припоминали ее прошлое, но добавила, что не стыдится его. «Я потрясающе провела время. Я познакомилась с прекрасными девушками, мы с ними все еще лучшие друзья», — заявила она.

По словам Рейнольдс, она полностью контролировала ситуацию и ей это нравилось. Она отметила, что люди не должны осуждать других за их решения. «Хорошо, что такие темы больше не табуированы, женщинам должно быть позволено делать то, что они хотят», — заключила девушка.

В настоящее время британка не снимается для таблоидов, но продолжает работу в качестве модели, участвуя в фотосессиях для различных брендов. Рейнольдс появилась в Love Island за две недели до конца шоу, однако смогла дойти до финала.

В сентябре женщина случайно отправила неприличные фото с секс-шоу не по адресу. Они попали в чат к детям, а затем утекли в сеть.

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