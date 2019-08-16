Чиновник показал фото полуголых женщин ради благих целей и попал впросак

Спикер министерства базового образования ЮАР Элайджа Мланга (Elijah Mhlanga) навлек на себя гнев пользователей соцсетей после того, как опубликовал у себя в Twitter откровенные фото женщин, читающих книги. Об этом пишет Daily Mail.

В одном из постов Мланги написал: «Чтение на досуге исцеляет. Это расслабляет ум, тело и душу». К публикации чиновник прикрепил фото девушки с глубоким декольте, кожа которой намазана маслом.

Еще в одном твите спикер призвал всех хотя бы раз в день бросать дела ради чтения. Он сопроводил пост фотографией мужчины с обнаженным торсом, обнимающим одетую в рубашку девушку.

Многие юзеры были возмущены такими снимками. «Не могу поверить, что мы позволяем такой сексистской и унизительной рекламе вдохновлять молодежь читать. Неудивительно, что мы проигрываем войну с безграмотностью», — негодовал один из пользователей. «Совершенно неуместно», — заключил другой.

В министерстве также негативно отнеслись к такому поведению чиновника. «Такой подход приносит больше вреда, чем пользы. Мы можем лишь осудить его», — отметили в ведомстве.

Мланга извинился за публикации. Он объяснил, что не хотел никого обидеть такими откровенными снимками, а лишь желал лучше донести до молодого поколения необходимость читать книги.

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