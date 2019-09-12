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Ведущая показала откровенное фото в годовщину теракта и прослыла бездушной

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Кристин Каваллари

Американская ведущая и участница реалити-шоу Кристин Каваллари (Kristin Cavallari) возмутила подписчиков откровенной фотографией, которую она опубликовала в 18-ю годовщину теракта 11 сентября в США. Об этом пишет New Zealand Herald.

Каваллари разместила в Instagram свое фото в платье с глубоким декольте и на каблуках, подписав его: «Нью-Йорк 24 часа в сутки. И в какое время я приехала сюда... Будем помнить всегда». Также ведущая отметила в публикации свой бренд одежды, своего стилиста и визажиста.

Подписчики Каваллари возмутились тем, что женщина сопроводила пост о жертвах теракта подобным снимком. «Это неуважение по отношению к событиям, которые произошли в этот ужасный день», — выразил свое негодование пользователь Jody_dishart. «Давайте я похвастаюсь своим телом, а затем вскользь упомяну об 11 сентября. Что за черт!» — злился юзер Alis23b. «Разве это может быть еще более бездушно?» — писал Senorabeeps.

Позднее ведущая сократила подпись до: «Нью-Йорк 24 часа в сутки». Кроме того, после случившегося она уволила менеджера своих социальных сетей.

Ранее блогерша Кэтлин Сирагузу (Kaitlyn Siragusa) была заблокирована на платформе Twitch за слишком откровенный наряд, в котором она появилась в последней трансляции. Девушка ненадолго оголила свои гениталии, что противоречит политике сервиса.

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