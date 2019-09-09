Блогерша обратилась к психологу из-за злобных комментариев подруги в соцсетях

Блогерша из Австралии София Качя (Sophia Cachia) узнала о предательстве подруги — она оставляла негативные комментарии под ее публикациями. Как сообщает Daily Mail, женщина так и не сообщила знакомой, что знает о ее настоящем отношении к ней.

Качя рассказала, что регулярно встречает в соцсетях пользователей, оставляющих ей плохие комментарии. Однако она была удивлена, когда среди таких юзеров увидела свою подругу. «Я знаю девушку, которая всю жизнь была рядом со мной, с которой я дружила, которая в настоящее время работает в СМИ, и она была одним из самых жестких троллей», — пояснила она.

По словам блогерши, такое предательство близкого человека было тяжелее перенести, чем поток негатива от анонимных юзеров. Она обратилась за помощью к психологу, чтобы справиться с переживаниями. В итоге Качя решила оставить возможность комментировать ее посты только тем, на кого она подписана сама.

При этом женщина решила не концентрироваться на чтении комментариев под публикациями. «Я просто публикую фото, которое мне нравится и делаю другие дела, вместо того, чтобы пролистывать тысячи комментариев от незнакомцев», — заключила блогерша.

Ранее блогерша Фарра Абрахам (Farrah Abraham) возмутила своих подписчиков откровенной фотографией. Они посчитали недопустимым для матери публикацию такого снимка.

София Качя — 28-летняя Instagram-блогерша из Мельбурна. В настоящее время ведет блог о материнстве, выпустила собственную коллекцию одежды. Она была замужем за игроком в австралийский футбол Джаредом (Jaryd) с 2016 года, однако через три года пара объявила о расставании.

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