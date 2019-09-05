Блогерши оголились из-за опасного урагана и разгневали пользователей сети

Instagram-блогерши разгневали пользователей сети из-за обнаженных публикаций, приуроченных к урагану «Дориан», в результате которого погибли не менее 20 жителей Багамских островов, сообщает Daily Mail.

В своих постах девушки выражали соболезнования и использовали хештег Pray for Bahamas (Молимся за Багамы»). На снимках блогерши указывали, что фотографии сделаны на Багамах. Однако подписи к снимкам в купальниках многие юзеры посчитали неэтичным.

«Это очень странный выбор фото для того, чтобы показать свою обеспокоенность ситуацией на Багамах. Честно говоря, больше похоже на попытку использовать тему для собственного продвижения», — написал один из пользователей в комментариях.

Другие также отметили, что не понимают, как таким снимком можно призывать к тому, чтобы подумать о жителях островов, пострадавших в результате стихийного бедствия.

В августе подписчики блогерши Тупи Саравиа (Tupi Saravia) обвинили ее в редактуре фото в Instagram. На нескольких снимках девушки они обнаружили одинаковую деталь.

Ураган «Дориан» пятой, максимальной категории уже прошелся по территории Багамских островов. По предварительным данным, погибли 20 человек. Есть угроза удара стихии по континентальной территории США. Власти американских штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида уже объявили эвакуацию части жителей.

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