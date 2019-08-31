Россияне устроили прощальный флешмоб в Instagram Джареда Лето

Российские юзеры устроили флешмоб под фотографией американского солиста группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в его Instagram-аккаунте. Пользователи сети прощались в комментариях с уходящим летом.

Необычный флешмоб затеял российский комик Гарик Харламов. Он призвал своих подписчиков перейти на страницу музыканта и попрощаться с летом. Люди охотно поддержали идею и заполонили пост с фотографией Джареда Лето, который тот опубликовал 31 августа, комментариями на русском языке.

Фото опубликовано @jaredleto

«Вот и Лето прошло, будто и не бывало, — шутили юзеры. — Обожаю русскую интернет-атаку». «Обезжиренный просил зайти. Лето, прощай», — глумились другие подписчики солиста. «А я тебя не *** (потерял)!» — писали третьи. «Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», — заключили комментаторы.

Некоторые российские пользователи иронично подметили, что Джаред Лето, вероятно, удивится такому огромному количеству комментариев на русском языке и попросит американскую певицу Леди Гагу помочь с переводом.

В июле пользователи Instagram из России начали массово общаться в комментариях к постам в аккаунте Леди Гаги после слухов о ее романе с актером Брэдли Купером, в июне 2019 года расставшимся с моделью Ириной Шейк. Многие поделились в комментариях полезными жизненными лайфхаками, например, о том, как варить борщ, готовить голубцы или использовать банановую кожуру.

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