Россияне установили рекорд по посещаемости Instagram после флешмоба с Леди Гагой

В июле российский трафик социальной сети Instagram стал рекордным по сравнению с предыдущими месяцами года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные исследовательской фирмы SimilarWeb.
Отмечается, что трафик на сайт из России составил 246,87 миллиона посещений с десктопов и мобильных устройств. Одним посещением считается открытие пользователем одной или нескольких страниц сервиса. Если юзер провел на странице более получаса, то это фиксируется как второе посещение.
В компании пояснили, что июльский результат на 24,8 процента превысил показатель февраля — месяца, когда из России было зафиксировано минимальное число посещений. При этом другие платформы не пользовались такой популярностью среди россиян, а некоторые и вовсе показывали спад посещаемости. Так, в июне месячная аудитория «Одноклассников» выросла на 3,4 процента, а аудитория Facebook и «ВКонтакте» уменьшилась на 4,2 процента и 1,8 процента соответственно.
В SimilarWeb затруднились ответить на вопрос о том, чем вызван всплеск посещаемости Instagram, однако издание РБК предположило, что его можно объяснить флешмобом, который россияне устроили в аккаунте американской певицы Леди Гаги. Под ее постом от 16 июля сейчас более миллиона комментариев, большая часть из которых написана русскоязычными пользователями.
В июле россияне запустили массовые дискуссии на странице Леди Гаги. Это произошло после появления слухов о ее романе с актером Брэдли Купером. Несколько недель назад он расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.