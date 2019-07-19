Леди Гага устроила вечеринку после атаки хейтеров

Американская поп-исполнительница и актриса Леди Гага устроила вечеринку в Калифорнии после атаки хейтеров из России. Об этом пишет портал JustJared.com.

Мероприятие было организовано в честь запуска личного бренда косметики артистки Haus Laboratories. Отмечается, что линию исполнительница задумала весной, а старт продаж был анонсирован в текущем месяце.

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Ранее пользователи Instagram из России запустили флешмоб в аккаунте Гаги после слухов о ее отношениях с актером Брэдли Купером. Несколько недель назад он расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.

13 июля стало известно, что Леди Гага, которая снималась вместе с Купером в фильме «Звезда родилась», переехала к артисту и живет с ним уже около месяца. Отмечалось, что роман между артистами завязался во время съемок.

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