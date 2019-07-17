Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и пробках

Пользователи Instagram из России начали массово общаться в комментариях к постам в аккаунте американской певицы Леди Гаги после слухов о ее романе с актером Брэдли Купером, в июне 2019 года расставшимся с моделью Ириной Шейк.

Многие делятся в комментариях полезными жизненными лайфхаками, например, о том, как варить борщ, готовить голубцы или использовать банановую кожуру. Некоторые пользуются случаем и пытаются познакомиться, предложить свои услуги или продать что-то.

«Продаю "Мерседес", 2006 год, В отличном состоянии, 11000$, Минск. Без торга», — написал один из юзеров. «Ребят, раз такое дело: рекламирую свои русские услуги. Я — физиогномист», — заявил другой. «На МКАДе 51-км. Большая пробка, лучше объехать», — предупреждал соотечественников Edgar_Galiullin.

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Пользователи в комментариях передавали привет знакомым, заказывали песни и общались с близкими. «Дорогая, зайди в "Пятерочку"! Купи все на оливье. Жду после работы, не опаздывай!» — призывал супругу муж.

Кроме того, комментаторы спрашивали друг у друга совета. «Есть ли смысл сейчас убирать елку?» — интересовался один юзер. «Забыл про гречку, и она прилипла. Как отмыть?» — просил помощи другой. «Шенген тут можно сделать?» — писал третий.

Те, кто уже получили ответы на свои вопросы, благодарили комментарии в аккаунте певицы за уникальную возможность. «Я уже половину проблем в своей жизни решил только благодаря этой группе. Спасибо!!! Как я раньше жил?!» — радовался Mr.lars. «Просто кладезь полезной информации. Гагочка, милая, ты смотри там, случайно пост не удали, а то хана энциклопедии», — хвалил содержание комментариев другой россиянин.

Ранее в аккаунте Гаги появлялись лишь негативные комментарии. Ее называли разлучницей, козой, а также публиковали эмодзи в виде змеи.

13 июля стало известно о том, что Гага переехала к Куперу.

В июне 2019 года Купер и Шейк расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной разрыва. Слухи о романе начали появляться из-за фильма «Звезда родилась», в котором актер и Леди Гага сыграли главные роли.

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