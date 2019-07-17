Харламов показал «реакцию» Шейк на роман Гаги и Купера

Российский комик Гарик Харламов опубликовал у себя в Instagram пародийный ролик, высмеивающий информацию о романе певицы Леди Гаги и актера Бредли Купера, который ранее расстался с моделью российского происхождения Ириной Шейк.

Видео начинается с фрагмента фильма «Звезда родилась», в котором Гага и Купер исполнили главные роли. В отрывке певица исполняет песню, однако Харламов заменил ее на композицию «Угонщица» Ирины Аллегровой.

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На моменте произнесения строк «Угнала тебя, угнала, / Ну и что же тут...» появляется видео с Ириной Шейк, в котором она говорит «пидарасина» голосом ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.

За день ролик собрал более одного миллиона просмотров. Многие пользователи оставили положительные комментарии, похвалив его за внимание к теме.

Видео появилось в аккаунте Харламова после того, как российские пользователи Instagram начали массово общаться в комментариях к постам Леди Гаги после слухов о ее романе с актером Брэдли Купером. Еще раньше на русском языке обычно появлялись только негативные комментарии в сторону Гаги и позитивные — про Шейк.

В июне 2019 года Шейк и Купер расстались после четырех лет отношений. Многие считали Леди Гагу причиной разрыва. Слухи о романе появились из-за фильма «Звезда родилась», где они сыграли главные роли.

Гузеева сказала «пидарасина» в выпуске «Давай поженимся», героем которого стал мужчина, оказавшийся в детстве в интернате. Она так выругалась на отчима гостя. Со временем ее высказывание стало мемом.

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