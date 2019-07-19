Атаковавшие Леди Гагу россияне переключились на Ди Каприо

Пользователи Instagram из России массово обратились к актеру Леонардо Ди Каприо с просьбой спасти озеро Байкал. Сотни юзеров оставляют соответствующие комментарии в его аккаунте в соцсети.

Первым к флешмобу призвал администратор аккаунта, посвященного городу Улан-Удэ (Республика Бурятия). По мнению авторов инициативы, общение россиян в комментариях у Леди Гаги — это «хохма», о которой узнал весь мир, и теперь следует обратить внимание на действительно важные проблемы.

«Пишите в постах у Ди Каприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш. Ну не поленитесь, поддержим движ!» — призвал автор поста. Их выбор пал именно на этого актера, так как он является активным борцом за экологию.

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Комментарии к фотографиям Ди Каприо заполонили просьбы спасти российское озеро. Некоторые пользователи не только ставили хештеги, но и пытались сделать обращения более личными. К примеру, юзер заметил, что актер в рамках одной из своих ролей прятался в мертвой лошади, чтобы спастись, однако Байкал смогут спасти только люди. «Лео такой же красивый, как Байкал! Лео придет, Лео спасет!» — заключали они.

Ряд подписчиков Ди Каприо продолжили флешмоб, начавшийся в комментариях в профиле Леди Гаги. Одна из поклонниц актера попыталась обрести спутника жизни: «Так и быть. Напишу тут. Ищу мужа. Готовлю вкусно. Голова не болит. Шуба есть». Сам Ди Каприо пока никак не отреагировал на комментарии.

Ранее в июле российские пользователи запустили массовые дискуссии в комментариях в аккаунте певицы Леди Гаги. Это произошло после появления слухов о ее романе с актером Брэдли Купером. Несколько недель назад он расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.