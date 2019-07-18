Слепаков объяснил конфликт Гаги и Шейк гомосексуальностью Купера

Российский комик Семен Слепаков иронически пересказал суть конфликта между моделью Ириной Шейк и певицей Леди Гагой, а также обратил внимание на организованный россиянами флешмоб в их профилях. Свой рассказ в четырех частях, названный «Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика», он опубликовал в Instagram.

Из рассказа Слепакова следует, что в жизни россиян очень мало позитива и поводов для гордости. Именно поэтому для многих успехи Ирины Шейк в личной жизни стали радостными событиями. Однако «лахудра крашеная» Гага сумела приворожить ее возлюбленного Брэдлика, опоив его зельем. Рассказчик подчеркнул, что Шейк не везет в любви: ранее она пыталась построить отношения с «богатырем Криштианою», однако того не интересовали женщины.

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Однако за модель вступились соотечественники. «Есть ведь и у нас предел терпения — санкции мы выдержим, играючи, стерпим все нападки, притеснения, расширенье НАТО беспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранение, и авианосцы в Черном морюшке, и рубля паденье — все мы выдюжим! Но, чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки, не бывать такому», — заключил автор.

По сюжету «сучку расчехвостили» так, что разлучница Гага решила отказаться от своего счастья. Россияне певицу простили, но писать гадости в комментариях продолжили — «так как стало все это не буллингом, а любимой русскою забавою». Купер пытался возобновить отношения с Шейк, однако та отказалась. В финале актер напился с горя и встретился с бывшим любовником модели.

Ранее пользователи Instagram из России запустили флешмоб в аккаунте певицы Леди Гаги после слухов о ее отношениях с актером Брэдли Купером. Несколько недель назад он расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.

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