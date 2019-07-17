Российский дизайнер призвал вернуть Ирине Шейк сожителя вслед за Крымом

Российский дизайнер Кирилл Караваев создал футболки с лозунгом, призывающим вернуть супермодели Ирине Шейк ее бывшего молодого человека актера Бредли Купера вслед за Крымом. Снимки продукции появились на сайте одноименного бренда.

«Вернули Крым, вернем и Бредли Купера», — гласит фраза, напечатанная на футболке. Майка представлена в двух вариантах расцветки: черной и белой. Ее стоимость составляет 1990 рублей.

Фото опубликовано @kirillkaravaev.ru

Помимо нее на сайте продается еще одна футболка, дизайн которой посвящен модели. На ней в стиле принта, который использовали сторонники журналиста Ивана Голунова во время его задержания, напечатана фраза «Я Мы Ирина Шейк».

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались в июне после четырех лет отношений. Причиной их разрыва многие считают певицу Леди Гагу. Слухи о романе появились из-за фильма «Звезда родилась», где они сыграли главные роли. 13 июля стало известно о том, что Гага переехала к Куперу.

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