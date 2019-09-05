Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо

В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум 20 человек, заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс. Его слова приводит газета Miami Herald.

Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.

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Ранее премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сообщал о пяти погибших. Также онтрассказал, что береговой охране удалось спасти на Абако несколько тяжело раненых людей, их доставили в больницу.

В Национальном центре по слежению за ураганами США сообщили, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей остров призывают не покидать убежища до тех пор, пока ураган не прекратится.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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