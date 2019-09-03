Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

По словам Минниса, жертвами стали жители островов Абако на севере региона. Он рассказал, что береговой охране удалось спасти на Абако несколько тяжело раненых людей, их доставили в больницу. Премьер-министр назвал происходящее исторической трагедией.

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В Национальном центре по слежению за ураганами США сообщили, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей остров призывают не покидать убежища до тех пор, пока ураган не прекратится. В центре добавили, что во вторник, 3 сентября, «Дориан» обрушится на побережье штата Флорида.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года. Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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