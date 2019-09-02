Разрушения от урагана «Дориан» на Багамах показали на видео

В сети появились кадры последствий урагана «Дориан», накануне обрушившегося на Багамские острова.

Twitter-пользователь Latrae Rahming опубликовал двухминутное видео из здания, на которое обрушилась стихия. На кадрах видно, как ураган сорвал крышу дома и разметал все вещи. Также показано, как потоки воды идут по улице, затапливая все вокруг.

«Дориан» достиг побережья Багамских островов 1 сентября. Ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Позднее глава государства объявил, что эта информация не соответствует действительности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!